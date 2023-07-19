Карбон, шкіра і 900 сил: представлено найшвидший і найдорожчий Porsche 911 (фото)

Тюнінг Porsche 911 Turbo від Mansory підняв потужність двигуна до 900 к. с. Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 340 км/год.

У Porsche 911 з'явилася найпотужніша і найшвидша версія за всю 60-річну історію спорткара. Підготували її в німецькому ательє Mansory, відомому своїми екстравагантними проектами. Про це повідомляється на його сторінці в Instagram.

Нову модель назвали Mansory P9LM EVO 900. За основу взяли топовий спорткар Porsche 911 Turbo S у 992 кузові.

Спорткар отримав карбоновий обвіс і ковані диски Фото: Mansory

Тюнінг Porsche 911 Turbo підняв віддача опозитної 3,8-літрової турбошістки до 900 к. с. і 1050 Нм. Крім того, з'явилася спортивна вихлопна система з трьома трубами.

Спорткар Porsche розганяється до 100 км/год за 2,5 с і розвиває 340 км/год. Ще жоден 911 не був настільки швидким.

Ззаду з'явилося величезне антикрило Фото: Mansory

Дизайн P9LM EVO 900 виконаний у традиційній стилістиці Mansory. Купе отримало виражений карбоновий обвіс, величезне антикрило і повітрозабірник на даху. До того ж, з'явилися ковані диски діаметром 21 дюйм спереду і 22 дюйми ззаду.

Салон Porsche 911 Turbo S оздоблено стьобаною шкірою і карбоном, причому доступні найяскравіші та найнезвичайніші колірні комбінації. На кермі з'явився невеликий дисплей.

Салон оздоблений дорогою шкірою і карбоном Фото: Mansory

Всі випустять тільки 10 Mansory P9LM EVO 900, причому будуть доступні купе і кабріолет. Ціна поки що не називається, але вона напевно перевищить 500 000 євро, тобто це ще й найдорожчий Porsche 911 сучасності.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні бачили надшвидкісний тюнінгований Porsche 911 Turbo.

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