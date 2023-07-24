Українці стали купувати більше гібридних авто: названо найпопулярніші моделі

За першу половину 2023 року в Україні придбали на 23% більше гібридних авто, ніж за аналогічний період минулого року. Більшу частину з них склали нові автомобілі.

В Україні за першу половину 2023 року купили понад 7 тисяч гібридних автомобілів. З них 68% склали нові авто. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Загалом за першу половину 2023 року українці придбали на 23% більше гібридних авто, ніж за аналогічний період 2022 року. Проте це на 11% менше, ніж за першу половину 2021 року.

Серед нових автомобілів в Україні частка гібридних моделей становила 17,6%. За словами експертів, такі моделі матимуть ще більший попит найближчим часом через підвищення цін на паливо.

Toyota RAV4 домінує в сегменті нових гібридних авто Фото: Toyota

Топ 3 найпопулярніших нових гібридних автомобілів:

Toyota RAV4 — 770 авто. Mercedes-Benz GLE — 383 авто. Nissan Qashqai — 363 авто.

В Україну активно імпортують гібридні Ford Fusion зі США Фото: Ford

Топ 3 найпопулярніших імпортованих гібридних автомобілів з пробігом:

Ford Fusion (США) — 247 авто. Toyota Prius — 229 авто. Ford C-Max Hybrid — 210 авто.

Раніше Фокус писав, що українці відмовляються купувати нові автомобілі бюджетного сегмента, навіть попри те, що загалом на авторинку відзначається різке зростання продажів.

Також ми повідомляли, як змінилися ціни на популярні моделі автомобілів в Україні з початку 2023 року.