Розкішна "маршрутка": у Києві помітили ексклюзивний Mercedes Sprinter за $200 000 (фото)

Mercedes Sprinter доопрацьований у німецькому тюнінг-ательє Klassen. У нього розкішний салон із мінібаром і телевізором, а шкіряні сидіння оснащені електроприводом.

У Києві сфотографували дуже рідкісний і нестандартний Mercedes Sprinter. Його вартість становить щонайменше 200 000 доларів. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Тюнінгований Mercedes Sprinter на вигляд не відрізняється від звичайної моделі Фото: Topcars UA

Мікроавтобус називається VIP VAN MSE 1340 і побудований у тюнінг-ательє Klassen. За основу взято Mercedes Sprinter 319 CDI BlueTEC 2016 року.

На вигляд це звичайний Mercedes Sprinter у позашляховій версії зі збільшеним кліренсом. Розкішну модель нічого не видає.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: Topcars UA

Основні зміни відбулися всередині. Салон Mercedes Sprinter Klassen оздоблено дорогою стьобаною шкірою і деревом, а на стелі з'явилися потужні лампи. Встановлено комфортабельні крісла з електроприводом, підігрівом і вентиляцією.

Крім того, в салоні з'явилися телевізор, потужна акустика, і сенсорні дисплеї. Є навіть шторки з електроприводом і мінібар з набором брендованих склянок від Klassen.

Klassen VIP VAN MSE 1340 оснащений 3,0-літровим турбодизельним V6 потужністю 190 к. с. Мікроавтобус пропонували з 6-ступінчастою механічною і 7-ступінчастою автоматичною КПП.

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