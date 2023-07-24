У Китаї розкішний Rolls-Royce за $400 000 доставили на 44-й поверх пентхауса (відео)

Мільярдер тепер зберігає Rolls-Royce Ghost на балконі свого пентхауса. Розкішний автомобіль підняли на 44-й поверх за допомогою крана.

Китайський мільярдер з провінції Фуцзянь вирішив зберігати свій новий седан Rolls-Royce Ghost у пентхаусі на 44-му поверсі. Для доставки автомобіля використовували кран. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Мільярдер звернувся до інженерної компанії, щоб вона виготовила залізну клітку для його Rolls-Royce Ghost. У ній і перебував автомобіль, поки його підіймали на 44-й поверх.

На щастя, доставка пройшла успішно. Коли автомобіль підняли вгору, робітники перетягнули його через балкон за допомогою сталевих канатів.

Під відео з'явилося безліч незадоволених коментарів від користувачів. Більшість з них не можуть зрозуміти, навіщо зберігати такий розкішний і комфортний автомобіль на балконі, коли він може стати основним транспортом для робочих поїздок.

Цілком імовірно, що розкішний Rolls-Royce Ghost за $400 000 залишиться предметом прикраси інтер'єру. Цікаво уявити, що буде, якщо власник все ж вирішить поїздити на своєму автомобілі.

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