Екологічні перегони: електромобілі Tesla порівняли в заїзді по прямій (відео)

Електромобілі Tesla не тільки дорогі та екологічні, а й дуже швидкі. Блогери з'ясували, яка легкова модель є найшвидшою на прямій.

Блогери влаштували драг-рейсинг між усіма легковими електромобілями Tesla. У перегонах брали участь тільки топові варіанти моделей Model S, Model X, Model Y і Model 3. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Електромобілі Tesla цінують не тільки за їхню екологічність і великий запас ходу, а й за динамічні характеристики. Заряджені версії цих електрокарів здатні розганятися до сотні швидше за своїх конкурентів із ДВЗ.

Tesla Model S Plaid оснащена трьома електромоторами сумарною потужністю 1020 к.с. і 1420 Нм крутного моменту. Вага електромобіля становить 2190 кг.

Tesla Model X Plaid приводять у рух три електромотори, які видають потужність 1020 к.с. і 1420 Нм крутного моменту. Електрокросовер важить 2464 кг.

Tesla Model 3 Performance оснащена двома електромоторами сумарною потужністю 527 к.с. і 660 Нм крутного моменту. Вага електромобіля становить 1844 кг.

Tesla Model Y Performance приводять у рух два електромотори, які видають потужність 527 к.с. і 660 Нм крутного моменту. Електрокросовер важить 1997 кг.

У першому заїзді з місця Tesla Model S Plaid посіла перше місце. Попри дуже велику вагу, Tesla Model X Plaid зайняла друге місце. На третьому місці розташувалася Tesla Model 3 Performance, а останнім виявилася Tesla Model Y Performance.

В інших заїздах ситуація повторилася. Tesla Model S Plaid закріпила першість серед усіх електромобілів бренду.

Раніше Фокус розповів, що блогери влаштували драг-рейсинг між Toyota Supra, GR Yaris і GR Dakar Hilux.