В Україні помітили дуже рідкісний японський спорткар 90-х (фото)

Спорткар Isuzu Impulse був розроблений спільно з General Motors і Lotus. Під капотом знаходиться 130-сильний двигун, а розгін до сотні займає 9,3 секунди.

У Києві помітили рідкісний спорткар Isuzu Impulse другого покоління. Доопрацюванням підвіски цієї моделі займалася британська компанія Lotus. Фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Isuzu Impulse другого покоління дебютував у 1990 році та був побудований спільно з General Motors. Модель вирізняється стильним дизайном і відточеною керованістю.

Інженери Lotus допрацювали підвіску спорткара Фото: Topcars UA

Спереду розташовані подвійні фари, які підіймаються під час увімкнення ближнього та дальнього світла. На капоті є невеликий повітрозабірник для охолодження двигуна.

Позаду встановлено компактні ліхтарі. На кришці багажника є спойлер для додаткової притискної сили.

Автомобіль пофарбований у білий і жовтий кольори Фото: Topcars UA

Цей автомобіль має незвичайне біло-жовте забарвлення кузова. У ці кольори пофарбовані й колісні ковпаки.

Під капотом розташований 1,6-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 130 к.с. і 138 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 9,3 секунди, а максимальна швидкість становить 193 км/год.

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