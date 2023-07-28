Американці назвали найкращі гібридні кросовери до $35 000 (фото)

Експерти виділили п'ять гібридних кросоверів, які мають безліч переваг перед конкурентами. Вартість цих моделей не перевищує 35 000 доларів.

Американські експерти назвали найкращі гібридні кросовери вартістю до $35 000. Усі ці моделі можна купити новими у 2023 році. Рейтинг опублікували на сайті Consumer Reports.

На ринку гібридних кросоверів існує неабияка конкуренція. Такі моделі пропонують більшість великих автовиробників.

Експерти виділили п'ять гібридних кросоверів, які мають безліч переваг перед конкурентами. Ці автомобілі мають високий рівень надійності та низьку витрату палива.

Топ 5 найкращих гібридних кросоверів 2023 року:

5. Ford Escape Hybrid

Ford Escape має приємну керованість Фото: Ford

Оновлений кросовер Ford Escape має стильний дизайн і пропонує відмінну плавність ходу. Також експерти оцінили приємну керованість моделі.

Гібридна версія кросовера витрачає близько 6 літрів бензину на 100 км. Додайте до цього практичний інтер'єр і ви отримаєте непоганий сімейний автомобіль.

Експерти заявили, що їм не сподобалися сидіння кросовера, які виявилися незручними. Крім цього Ford Escape дорожчий за деяких своїх конкурентів.

4. Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 вирізняється високим рівнем надійності Фото: Toyota

Toyota RAV4 мають великий попит не тільки у США, а й в Україні. Цей кросовер цінують за високий рівень практичності та надійність.

Витрата пального гібридної Toyota RAV4 у змішаному циклі становить 5,8 літра на 100 км. Також вартість обслуговування моделі помітно нижча, ніж у конкурентів.

Експерти відзначили, що Toyota RAV4 доволі жорстка підвіска, що робить їзду не такою комфортною, як у конкурентів. Ще одним мінусом є брак місця на задньому ряду сидінь.

3. Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage дешевший за конкурентів Фото: Kia

Kia Sportage пропонує просторий салон і багате оснащення. Також цей кросовер дешевший за конкурентів, що робить його більш привабливим.

До $35 000 ви можете купити в США Kia Sportage у комплектації EX, яка додає велику кількість додаткових опцій. Гібридна версія кросовера витрачає близько 5,5 літра бензину на 100 км.

Головним недоліком моделі експерти визнали незручні органи управління. Крім цього в базову комплектацію входять далеко не всі системи безпеки.

2. Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson пропонує якісний інтер'єр та стильний дизайн Фото: Hyundai

Hyundai Tucson розділяє платформу з Kia Sportage, але вирізняється якіснішим інтер'єром і стильним дизайном. Експерти похвалили органи управління кросовера і його керованість.

На відміну від Kia Sportage, гібридна версія Hyundai Tucson не така економна. Кросовер у середньому витрачає 6,2 літра пального на 100 км.

За словами експертів, Hyundai Tucson комфортніший порівняно з Toyota RAV4. Також модель пропонує багатше оснащення.

1. Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V пропонує все найкраще, що доступно в сегменті Фото: Honda

Honda CR-V давно зарекомендувала себе як надійний і практичний сімейний автомобіль. Нове покоління моделі не стало винятком.

Експерти заявили, що кросовер має чуйну керованість. Також вони похвалили зручні органи управління і просторий інтер'єр.

Гібридна версія Honda CR-V у середньому витрачає 5,9 літра бензину на 100 км. Вартість такої модифікації в США починається з 33 350 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали 10 найкращих гібридних автомобілів, які можна купити новими у 2023 році.

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