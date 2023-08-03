Експерти з'ясували реальний запас ходу популярних електромобілів улітку та взимку

Експерти випробували чотири популярні електромобілі в спекотну та холодну погоду, щоб з'ясувати їхній реальний запас ходу. Результати дослідження виявилися неоднозначними.

Американські експерти перевірили, як реальний запас ходу електромобілів Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 і Ford Mustang Mach-E відрізняється від заявлених показників. Результати дослідження опублікували на сайті Consumer Reports.

Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 і Ford Mustang Mach-E мають великий попит у США. Проте багато власників цих електромобілів помітили, що в реальних умовах вони здатні проїхати менше, ніж заявлено виробниками.

Експерти з'ясували, як змінюється запас ходу електрокарів у спекотну, помірну та холодну погоду. Деякі автомобілі сильно здивували їх.

Як змінюється запас ходу електромобілів залежно від температури?

Tesla Model Y

Реальний запас ходу Tesla Model Y сильно відрізняється від заявленого Фото: Tesla Motors

Електрокросовер Tesla Model Y неприємно здивував експертів. Під час випробувань реальний запас ходу виявився набагато меншим за заявлений.

Заявлений запас ходу Tesla Model Y становить 525 км. У спекотну погоду електрокросовер зміг проїхати тільки 441 км. У помірну погоду цей показник знизився до 406 км.

У холодну погоду запас ходу Tesla Model Y знижується до 300 км. Це на 225 км менше від заявленого пробігу.

Hyundai Ioniq 5

Реальний запас ходу Hyundai Ioniq 5 незначно відрізняється від заявленого Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq 5 показав оптимістичніші результати. Заявлений запас ходу електромобіля становить 412 км, а в спекотну погоду експерти змогли проїхати 409 км.

У помірну погоду Hyundai Ioniq 5 зміг проїхати 394 км. У холодну погоду цей показник знизився до 295 км.

Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E зміг проїхати в холодну погоду 303 км Фото: Ford

Заявлений запас ходу Ford Mustang Mach-E становить 435 км. У спекотну погоду електрокросовер зміг проїхати 443 км. У помірну погоду цей показник знизився до 402 км.

У холодну погоду запас ходу Ford Mustang Mach-E знижується до 303 км. Це на 132 км менше від заявленого пробігу.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 зміг проїхати більше за заявлений запас ходу Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.4 показав непогані результати. Заявлений запас ходу електрокросовера становить 386 км, а в спекотну погоду експерти змогли проїхати 412 км.

У помірну погоду Volkswagen ID.4 зміг проїхати 360 км. У холодну погоду цей показник знизився до 274 км.

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