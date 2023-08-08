Активісти напали на дилерський центр Land Rover через смертельну ДТП з дітьми (відео)

Активісти виступають проти експлуатації позашляховиків у містах. Власники дилерського центру розкритикували їхні дії та звернулися до поліції.

Активісти з Tire Extinguishers напали на дилерський центр Jaguar Land Rover у британському графстві Девон. Вони заявили, що це "відплата" за ДТП, у якій загинули дві маленькі дівчинки. Про це розповіли на сайті The Telegraph.

У липні 46-річна жінка за кермом Land Rover Defender врізалася в паркан школи у Вімблдоні. Унаслідок цієї ДТП загинули восьмирічні дівчинки — Нурія Саджад і Селена Лау. Ще кілька осіб отримали поранення.

Після цього інциденту активісти увірвалися в дилерський центр Jaguar Land Rover у Девоні. Там вони прокололи шини щонайменше 60 автомобілів.

Активісти виступають проти експлуатації позашляховиків у містах. За їхніми словами, такі автомобілі у вісім разів частіше вбивають дітей в аваріях, ніж авто меншого розміру.

"Ми сподіваємося, що ця акція послужить тривожним сигналом для всіх зацікавлених сторін, щоб вони об'єдналися у своїх зусиллях із запобігання майбутнім трагедіям", — сказали представники Tyre Extinguishers.

Власники дилерського центру розкритикували активістів і наголосили, що це було посягання на приватну власність. Наразі справою займається місцева поліція.

Раніше Фокус писав, що в Україні збільшилася кількість смертельних ДТП.