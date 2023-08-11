В Україні дозволили тимчасово вилучати автомобілі без понятих: перші подробиці

Співробітники зобов'язані вести фото- або відеозйомку під час складання акта огляду та тимчасового затримання авто. Також Кабмін розширив переліки підстав для тимчасового затримання автомобілів.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до процедури тимчасового затримання транспортних засобів. Тепер автомобілі дозволили вилучати без понятих. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

До Порядку тимчасового затримання співробітниками підрозділів Національної поліції України транспортних засобів та їх зберігання й до Порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів внесли зміни. Було розширено переліки підстав для тимчасового затримання автомобілів та їх доставлення на спеціальний майданчик.

Також Кабмін дозволив складати акти огляду та тимчасово затримувати транспортні засоби без присутності понятих. Проте співробітники зобов'язані вести фото- або відеозйомку.

Нагадаємо, що транспортний засіб затримується на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше ніж на 3 дні з дати такого затримання. Строк затримання рахується з моменту складення акта огляду та затримання, а строк зберігання — з моменту доставки транспортного засобу на спеціальний майданчик або стоянку.

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