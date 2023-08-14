В Україні запущено у виробництво недорогий електричний квадроцикл для армії (фото)

Український квадроцикл Crafter HIMAKS може перевозити до 300 кг вантажу і володіє запасом ходу в 150 км. Його вартість стартує з 400 000 гривень.

У Києві розроблено військовий електричний квадроцикл Crafter HIMAKS. Його вже запущено у виробництво і п'ять таких апаратів уже відправлено на фронт. Про це повідомляє сайт dev.ua.

Вартість квадроцикла — від 400 000 гривень Фото: dev.ua

HIMAKS презентували на виставці iForum. Він названий на честь засновника компанії Максима Гузя. Електричний квадроцикл призначений для перевезення різних вантажів та евакуації поранених з поля бою (для цього ззаду розкладається платформа для нош).

Запас ходу становить 150 км Фото: dev.ua

У Crafter HIMAKS потужна підвіска з регульованими амортизаторами, дискові гальма і позашляхові шини. Вантажопідйомність становить 300 кг — можна перевозити до трьох осіб.

Квдароцикл отримав цифровий щиток приладів Фото: dev.ua

Запас ходу Crafter HIMAKS сягає 150 км. Український квадроцикл оснащений двома акумуляторними батареями LG, які виконали швидкознімними — за потреби їх можна витягти лише за 15-20 секунд. За годину зарядки запас ходу додає 35 км.

Наразі випускають по кілька Crafter HIMAKS на місяць, однак у перспективі обсяги щомісячного виробництва квадроциклів планують довести до 100 одиниць.

Квадроцикл здатний перевозити поранених на ношах Фото: dev.ua

Ціна Crafter HIMAKS стартує приблизно з 400 000 гривень і залежить від комплектації. Топовий український квадроцикл з дахом і причепом обійдеться в 440 000 гривень.

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