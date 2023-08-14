В Україні запущено у виробництво недорогий електричний квадроцикл для армії (фото)
Український квадроцикл Crafter HIMAKS може перевозити до 300 кг вантажу і володіє запасом ходу в 150 км. Його вартість стартує з 400 000 гривень.
У Києві розроблено військовий електричний квадроцикл Crafter HIMAKS. Його вже запущено у виробництво і п'ять таких апаратів уже відправлено на фронт. Про це повідомляє сайт dev.ua.
HIMAKS презентували на виставці iForum. Він названий на честь засновника компанії Максима Гузя. Електричний квадроцикл призначений для перевезення різних вантажів та евакуації поранених з поля бою (для цього ззаду розкладається платформа для нош).
У Crafter HIMAKS потужна підвіска з регульованими амортизаторами, дискові гальма і позашляхові шини. Вантажопідйомність становить 300 кг — можна перевозити до трьох осіб.
Запас ходу Crafter HIMAKS сягає 150 км. Український квадроцикл оснащений двома акумуляторними батареями LG, які виконали швидкознімними — за потреби їх можна витягти лише за 15-20 секунд. За годину зарядки запас ходу додає 35 км.
Наразі випускають по кілька Crafter HIMAKS на місяць, однак у перспективі обсяги щомісячного виробництва квадроциклів планують довести до 100 одиниць.
Ціна Crafter HIMAKS стартує приблизно з 400 000 гривень і залежить від комплектації. Топовий український квадроцикл з дахом і причепом обійдеться в 440 000 гривень.
Раніше Фокус повідомляв, що українці налагодили випуск електровелосипедів для ЗСУ.
Також ми писали, що для захисників України створили й електричний баггі.