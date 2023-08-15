Новий Toyota Land Cruiser 250 здивував економічністю на рівні компактних кросоверів

Найпотужніший Toyota Land Cruiser 250 виявився набагато економічнішим за попередника і багатьох конкурентів. Позашляховик оснащений гібридною установкою.

Toyota продовжує розкривати подробиці нового Land Cruiser 250, який змінить Prado. Тепер же з'явилася інформація про витрату палива моделі. Її опублікували на американському сайті Toyota.

Виробник вказав витрату палива Toyota Land Cruiser 250 — 8,7 л на 100 км у змішаному циклі. Це один із найкращих показників у класі, адже Ford Bronco або Jeep Wrangler більш "ненажерливі", та й попередник Toyota Land Cruiser Prado в бензиновій версії витрачає набагато більше. Як правило, така витрата палива у компактних кросоверів.

Позашляховик отримав 326-сильну гібридну установку Фото: Toyota

Такий результат продемонструє топова і найпотужніша версія Toyota Land Cruiser 250 — гібрид із 2,4-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. Його силова установка видає 326 к. с. і 630 Н∙м. Крім того, в лінійці моделі на європейському ринку залишиться економічний 2,8-літровий турбодизель потужністю 204 к. с. з витратою близько 8 л на 100 км.

Нагадаємо, що новий Toyota Land Cruiser 250 надійде в продаж з першого кварталу 2024 року і змінить модель Prado. Позашляховик змінився зовні, став просторішим всередині і отримав набір нових технологій.

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