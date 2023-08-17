Електромобілі Ford зможуть самостійно заряджатися під час руху (фото)

У патенті описується пристрій, які планують розмістити в дорожньому покритті. Технологія Ford дасть змогу електромобілям заряджатися під час руху.

Ford подав заявку на патент пристрою, який дасть змогу заряджати електромобілі під час руху. Технологія допоможе сильно збільшити запас ходу моделей на електротязі. Про це розповіли на сайті Green Car Reports.

У патенті описуються незвичайні котушки, які можуть бути вбудовані в дорожнє покриття для бездротової передачі енергії на приймачі, встановлені на електромобілі. Так власникам електрокарів не доведеться чекати по кілька годин, поки їхній автомобіль заряджається.

Котушки для зарядки електромобілів вбудовуються в дорожнє покриття Фото: USPTO

Також у заявці на патент сказано, що електромобілі можуть отримати георадари, які дадуть змогу швидко знаходити котушки для підзарядки. Датчики дадуть змогу оптимізувати процес заряджання під час руху.

Електромобілі зможуть самостійно знаходити котушки для зарядки Фото: USPTO

Якщо ця технологія знайде своє застосування, то майбутні електрокари можуть отримати акумуляторні батареї меншого розміру. Це дасть змогу знизити вагу електричних моделей і зробити їх безпечнішими.

Головна проблема цієї технології полягає у великих витратах на виробництво. Ford доведеться обладнати тисячі кілометрів доріг котушками.

Крім цього бездротові зарядки не зможуть заряджати електромобілі так само ефективно, як і традиційні зарядні станції. Проте в Ford можуть знайти розв'язання цих проблем.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ford запатентували унікальні колісні диски, розроблені спеціально для безповітряних шин.