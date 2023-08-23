В Україні розкрили схему нелегального ввезення авто під виглядом гуманітарки (фото)
Кросовери та позашляховики ввозили для перепродажу під виглядом гуманітарної допомоги. Сума завданих державі збитків становить десятки мільйонів гривень.
Закарпатська митниця розкрила схему незаконного ввезення автомобілів. Десятки машин приганяли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Про це розповіли на сторінці Закарпатської митниці у Facebook.
Повідомляється, що жителі Закарпатської області налагодили ввезення вживаних авто через митний пост "Ужгород автомобільний" на українсько-словацькому кордоні. Як правило, це були старі позашляховики та кросовери, які перевозили на причепах. Загалом було імпортовано 69 авто на десятки мільйонів гривень.
У декларації було зазначено, що автомобілі є гуманітарною допомогою. За документами відправниками гуманітарки були волонтери з Чехії, а призначалася вона для однієї з громадських організацій Дніпропетровської області. Ділки навіть демонстрували лист-клопотання нібито від цієї організації з проханням про сприяння під час перетину машинами кордону.
В інспекторів митної служби виникли сумніви щодо достовірності цих документів, тож вони надіслали листа до громадської організації, для якої призначалися машини. З'ясувалося, що про жодні автомобілі там не чули, а всі документи підроблені. Вочевидь, позашляховики приганяли для перепродажу.
На порушників склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Зокрема, Закарпатська митниця відправила до правоохоронних органів повідомлення про дії з ознаками порушення ст. 358 Кримінального кодексу (підроблення документів).
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