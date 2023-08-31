Hyundai презентував новий седан Elantra 2024: як змінилася популярна модель (фото)

Hyundai оновив бюджетний седан Elantra для 2024 модельного року. Новинку запропонують з бензиновими двигунами та гібридною силовою установкою.

Hyundai представив оновлений седан Elantra. Новинка отримала змінений дизайн і покращений інтер'єр. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Hyundai Elantra 2024 модельного року вирізняється тоншими фарами та зміненою решіткою радіатора. Також спереду з'явилися збільшені повітрозабірники.

Ззаду розташовані L-подібні ліхтарі. Між ними знаходиться світлодіодна смуга.

Ззаду встановлено тонкі ліхтарі Фото: Hyundai

Нову Hyundai Elantra можна замовити з легкосплавними колісними дисками розміром від 15 до 18 дюймів. На вибір доступний широкий асортимент кольорів кузова.

Тепер до базової комплектації входять задні бічні подушки безпеки та нагадування про непристебнуті ремені безпеки. Також передбачені асистенти запобігання перехресним зіткненням ззаду та утримання смуги руху.

В інтер'єрі з'явилася вигнута панель приладів і 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Крім цього передбачена шкіряна оббивка H-Tex для комплектації Limited і бездротова зарядка для смартфонів.

У салоні з'явився 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи Фото: Hyundai

На вибір доступно безліч силових установок. Серед них бензинові 1,6- і 2,0-літрові бензинові двигуни, а також гібридна модифікація.

Також буде запропонована заряджена версія Hyundai Elantra N. Вона оснащена 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 280 к.с. і 392 Нм крутного моменту.

Hyundai Elantra N є зарядженою версією седана Hyundai Elantra N Фото: Hyundai

Розгін від 0 до 100 км/год становить 6 секунд. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

Вартість моделі не розкривається. Очікується, що початкова ціна становитиме 20 500 доларів.

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