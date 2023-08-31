В інтернеті показали унікальний перегоновий "Запорожець" для ралі (фото)

Цей ЗАЗ-968М був побудований в єдиному екземплярі автоперегонником Олександром Лосем. Автомобіль виявився дуже швидким на гравійному покритті.

В інтернеті показали, який вигляд мав незвичайний перегоновий ЗАЗ-968М. Автомобіль був побудований для ралі та має безліч відмінностей від стандартної моделі. Про це розповіли на сайті Hyser.

У 1983 році в чемпіонаті СРСР з ралі брав участь унікальний ЗАЗ-968М. Зовні автомобіль відрізнявся новим кузовним обвісом і додатковою світлотехнікою. Усередині було ще більше змін.

Цей автомобіль допрацював інженер і триразовий чемпіон СРСР з автоспорту Олександр Лось. Спочатку він планував виступати в чемпіонаті з ралі на одній з моделей АвтоВАЗу, але він потрапив на ній в аварію на першому етапі в Прибалтиці.

Олександр сильно модифікував стандартний ЗАЗ-968М. Були встановлені нові шини, ресорна підвіска та замінено багато кузовних деталей. Крім цього перегонник позбувся задніх сидінь і внутрішнього оздоблення салону.

Інженер зробив "Запорожець" легшим і міцнішим Фото: Фото из открытых источников

Усі доопрацювання дали змогу знизити вагу авто з 800 до 540 кг. Проте всередині є каркас безпеки.

Інженер так і не розкрив усіх подробиць про доопрацювання свого ЗАЗ-968М, але він поділився одним важливим секретом. Річ у тім, що багато деталей, зокрема капот, гальмівні колодки та ручка перемикання передач, були виготовлені з титану. Він купував ці деталі на підприємстві в Запоріжжі.

Більшість потужніших суперників унікального ЗАЗ-968М не могли впоратися з цим автомобілем. "Запорожець" відмінно виступив у чемпіонаті з ралі, вигравши кілька перегонів.

Раніше Фокус писав, який вигляд спочатку мав мати "вухатий" ЗАЗ-966.