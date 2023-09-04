Хотіли врятувати планету: активісти втопили в озері кілька автомобілів (фото)

Активісти бойкотують Міжнародний автосалон у Мюнхені 2023. Заради акції група осіб затопила деталі від трьох автомобілів в озері перед виставковим центром.

Перед відкриттям Міжнародного автосалону в Мюнхені 2023 року активісти влаштували акцію протесту. Щоб привернути увагу, група осіб затопила в озері деталі від трьох авто. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Виставка IAA Mobility 2023 відкриває свої двері вже 5 вересня. Щоб привернути увагу до проблеми забруднення довкілля, активісти з Грінпіс затопили в озері перед виставковим центром кілька деталей від автомобілів.

На одному з плакатів активістів було написано "Скоротіть зараз або потонете пізніше". У соцмережах вони зазначили, що не затоплювали в озері автомобілі цілком. Попередньо було знято двигун і всі деталі, які могли завдати шкоди навколишньому середовищу.

За словами активістів, людям потрібно зосередитися на більш екологічному громадському транспорті, а не на нових автомобілях із ДВЗ. Проте їхню акцію протесту розкритикували користувачі соцмереж.

Також міністр юстиції німецького регіону Баварія Георг Айзенрайх заявив, що хоче переглянути покарання за злочини, вчинені активістами з боротьби зі зміною клімату. За його словами, закон існує для всіх людей, незалежно від їхніх намірів.

Раніше Фокус писав, що активісти з Tire Extinguishers напали на дилерський центр Jaguar Land Rover у британському графстві Девон.