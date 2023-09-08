У США пікап застряг у горах на висоті 4 км: його не можуть витягнути кілька днів (фото)

Водій пікапа думав, що їде дорогою, яка виявилася пішохідною стежкою. Цей автомобіль намагалися витягнути, але безрезультатно.

У Колорадо пікап GMC Canyon AT4 2023 року випуску застряг на пішохідній стежці в горах. За словами очевидців, він перебуває там уже кілька днів. Про це повідомили на сайті The Drive.

Водій пікапа застряг на стежці Декалібровон. Це пішохідний маршрут, який проходить через гірські вершини заввишки понад 4 кілометри.

Очевидці поділилися, що водій не розумів, що це пішохідна стежка. Він думав, що це сільська дорога.

Перша спроба витягнути пікап провалилася. Він сильно застряг і може перевернутися, якщо водій спробує виїхати самостійно.

Водій пікапа не може виїхати самостійно Фото: facebook.com/14ers.com

Стежка Декалібровон була закрита більшу частину року через поганий стан. Вона відкрилася тільки наприкінці липня цього року.

Спроби витягнути пікап тривають. Власнику авто доведеться сплатити рахунок за евакуацію його транспортного засобу, а також заплатити штраф за проїзд у недозволеному місці.

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