У яких регіонах України купують більше електромобілів: названо найпопулярніші моделі

Українці стали купувати більше нових і вживаних електромобілів. Найчастіше такі моделі імпортують з пробігом з інших країн.

В Україні за серпень купили 3841 електромобіль. Експерти назвали найпопулярніші моделі в різних регіонах країни. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром".

За серпень українці придбали на 11% більше електромобілів, ніж за минулий місяць. Також цей показник у 2,6 раза більший, ніж за аналогічний період у 2022 році.

З усіх куплених минулого місяця електромобілів 3764 авто склали легкові моделі. Найчастіше це були вживані електрокари.

У яких регіонах купували найбільше електромобілів:

Львівська область — 524 авто. Київ — 488 авто. Київська область — 296 авто. Дніпропетровська область — 290 авто. Вінницька область — 234 авто.

Volkswagen ID.4 залишається найпопулярнішим новим електромобілем в Україні Фото: Volkswagen

У цих регіонах найпопулярнішою моделлю залишається електрокросовер Volkswagen ID.4. Цей автомобіль зміг витіснити Nissan Leaf, який лише кілька років тому очолював рейтинг продажів.

Найпопулярніші імпортовані електромобілі з пробігом за регіонами:

Volkswagen e-Golf — у Львівській області;

Tesla Model 3 — у Києві та в Дніпропетровській області;

Nissan Leaf — у Київській та Вінницькій областях.

Раніше Фокус розповів, автомобілі з яким типом палива купували українці в серпні.