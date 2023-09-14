У яких регіонах України купують більше електромобілів: названо найпопулярніші моделі
Українці стали купувати більше нових і вживаних електромобілів. Найчастіше такі моделі імпортують з пробігом з інших країн.
В Україні за серпень купили 3841 електромобіль. Експерти назвали найпопулярніші моделі в різних регіонах країни. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром".
За серпень українці придбали на 11% більше електромобілів, ніж за минулий місяць. Також цей показник у 2,6 раза більший, ніж за аналогічний період у 2022 році.
З усіх куплених минулого місяця електромобілів 3764 авто склали легкові моделі. Найчастіше це були вживані електрокари.
У яких регіонах купували найбільше електромобілів:
- Львівська область — 524 авто.
- Київ — 488 авто.
- Київська область — 296 авто.
- Дніпропетровська область — 290 авто.
- Вінницька область — 234 авто.
У цих регіонах найпопулярнішою моделлю залишається електрокросовер Volkswagen ID.4. Цей автомобіль зміг витіснити Nissan Leaf, який лише кілька років тому очолював рейтинг продажів.
Найпопулярніші імпортовані електромобілі з пробігом за регіонами:
- Volkswagen e-Golf — у Львівській області;
- Tesla Model 3 — у Києві та в Дніпропетровській області;
- Nissan Leaf — у Київській та Вінницькій областях.
Раніше Фокус розповів, автомобілі з яким типом палива купували українці в серпні.