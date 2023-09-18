Ексклюзив за 72 000 євро: який вигляд має найрідкісніший і найшвидший ВАЗ-2107 (фото)

Lada 2107 VFTS — рідкісна гоночна версія моделі. "Сімка" ВАЗ полегшена і оснащена 165-сильним двигуном.

У Ризі з'явився дуже нестандартний ВАЗ-2107. Раритетний седан виставлено на продаж за 72 125 євро. Про це повідомляється на сайті BRCAuto.

Нечувано висока ціна зумовлена тим, що перед нами — копія дуже рідкісної Lada 2107 VFTS. Спортивне авто відтворили до найменших деталей латвійські майстри.

Спорткар впізнається за розширеними колісними арками і заднім спойлером

Lada 2107 VFTS — маловідома гоночна версія бюджетного седана. Такі авто у 80-х збирали вручну на Вільнюській фабриці транспортних засобів і загалом їх випустили не більше 30. Зараз вони дуже цінуються колекціонерами.

Салон ВАЗ-2107 максимально полегшили

Спортивна "сімка" ВАЗ удвічі потужніша за серійну модель — її 1,6-літровий двигун після доопрацювання розвиває 165 к. с. У моторі замінили більшість деталей — використані запчастини BMW, Subaru та інших відомих виробників.

Автомобіль отримав спортивні сидіння

Крім того, тюнінг ВАЗ-2107 включає встановлення самоблокувального диференціала, гідравлічного "ручника", нової підвіски і гальм.

Від стандартної моделі Lada 2107 VFTS можна впізнати за відсутністю бамперів, аеродинамічним обвісом, розширеними крилами і заднім спойлером.

Потужність двигуна підняли до 165 к. с.

Із салону прибрали все зайве. Тут з'явилися новий щиток приладів, каркас безпеки, спортивні сидіння і кермо.

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