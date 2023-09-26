Менше метра заввишки: у США побудували найнижчий Volkswagen (відео)

У Volkswagen Beetle зрізали верхню частину кузова і встановили її на саморобне шасі. Оригінальне авто отримало двигун від старого скутера.

У США продемонстрували наднизький Volkswagen Beetle. Висота автомобіля становить менше метра. Відео з ним опублікував на Youtube американський блогер Алекс Поллок.

Автомобіль оснащений мотором від скутера Фото: скриншот / YouTube

Незвичайний тюнінг Volkswagen Beetle виконав майстер Стів Лоді з Далласа. Проект він втілив у життя всього за тиждень. Автомобіль демонструватимуть на різних автошоу.

За основу було взято Volkswagen Beetle 1974 року. У нього зрізали верхню частину кузова і встановили її на саморобне трубчасте шасі, створене за подобою карта.

Мініатюрний 80-кубовий двигун запозичили у старого скутера Honda Elite 1993 року, він же став донором трансмісії, рульового управління і гальма. Колеса взяли від звичайної тачки. Двері авто, як і раніше, відчиняються.

Volkswagen Beetle вийшов дуже низьким — він буквально чиркає кузовом по дорозі. Його кузов виконаний у стилістиці рет-лук, тобто на ньому залишили іржу. У салоні передбачено тільки одне місце — водій сидить на дошці з подушкою, прикріпленою до шасі.

До речі, не так давно подібним чином доопрацювали і Fiat Panda. Він вийшов ще нижчим.

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