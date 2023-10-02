Удар по "Ладах" і "Москвичах": США вводять нові санкції проти російського автопрому

У АвтоВАЗу і Sollers можуть виникнути серйозні проблеми через нові санкції. Російські автовиробники шукають нових постачальників і партнерів, щоб виправити своє становище.

США продовжують вводити нові санкції проти Росії. Обмеження торкнуться автомобільної промисловості, зокрема підприємства АвтоВАЗ. Про це розповіли на сайті WardsAuto.

У РФ намагаються приховати наслідки санкцій, які ввів Захід. Проте через обмеження на постачання комплектуючих виробництво російських автомобілів сильно ускладнилося.

Нові санкції введуть проти АвтоВАЗу, Sollers (автомобілі "Москвич"), ЧТЗ "Уралтрак" і "Тонара". Виробництво нових моделей Lada вже призупинено на невизначений термін.

Російські підприємства вже шукають нових партнерів у Китаї, щоб налагодити виробництво автомобілів. Найбільше від проблем з поставками постраждав АвтоВАЗ.

Аналітики з РФ вважають, що останні санкції США не матимуть катастрофічного впливу на вітчизняний автомобільний сектор. Проте їхні західні колеги впевнені в протилежному.

АвтоВАЗ має намір зосередитися не тільки на вітчизняному ринку, а й на африканському. Керівники підприємства вважають, що дешеві автомобілі матимуть попит у цьому регіоні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії планують ввести заборону на купівлю іномарок для чиновників.