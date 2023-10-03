На аукціон виставили величезну колекцію люксових авто скандального блогера (фото)

До колекції блогера входять суперкари Lamborghini, розкішні Bentley і безліч інших люксових авто. Разом із подільниками йому вдалося заробити на широкомасштабній схемі піратства понад 30 млн доларів.

На аукціоні розпродають величезну колекцію авто, яка належала блогеру Біллу Омару Карраскільо ("OMI IN A HELLCAT"). Він заробив понад 30 млн доларів незаконним шляхом. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Білл Омар Карраскільо публікував на своєму YouTube-каналі відео про автомобілі та відеоігри, а також записував музичні треки. У роликах він часто хвалився своїми дорогими авто.

Блогер часто знімав відео про свої автомобілі Фото: Скриншот

Два роки тому правоохоронці розкрили широкомасштабну схему піратства на кабельному телебаченні. Карраскільо був одним із її керівників.

Відомо, що блогер разом із подільниками обманним шляхом отримували облікові записи кабельних телевізійних каналів, після чого перепродували контент третім особам. Основними покупцями були підписники YouTube-каналу "OMI IN A HELLCAT".

Злочинцями вдалося заробити понад 30 млн доларів на цій незаконній схемі. Карраскільо використав більшу частину свого прибутку на купівлю будинків і десятків транспортних засобів.

Суд визнав блогера винним і засудив його до 66 місяців тюремного ув'язнення і п'яти років умовно-дострокового звільнення. Тепер на аукціоні розпродають його колекцію з 32 автомобілів, а також квадроциклів і мотоциклів.

До списку транспортних засобів входять два Jeep Grand Cherokee Trackhawk, Dodge Challenger і Charger SRT Hellcat, два Lamborghini Huracan, два Ford Mustang, Audi R8 і Acura NSX. Також у колекції є і більш бюджетні автомобілі — Dodge Grand Caravan і Ram Promaster.

Загальна вартість усіх автомобілів у колекції перевищує 1 млн доларів Фото: Скриншот

Загалом блогеру та його подільникам доведеться заплатити 10,7 млн доларів відшкодування збитків кабельним компаніям, понад 5 млн доларів як відшкодування податковому управлінню США і сплатити понад 30 млн доларів незаконних доходів від цієї схеми. За попередніми оцінками, на аукціоні вдасться виручити понад 1 млн доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціон виставили вінтажні автомобілі Stanley початку XX століття.