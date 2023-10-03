Американці назвали 10 найкращих недорогих німецьких кросоверів (фото)
Експерти назвали 10 німецьких кросоверів, на які варто звернути увагу. Ці моделі багато в чому перевершують своїх японських конкурентів.
Американські експерти назвали 10 німецьких кросоверів, які є чудовою альтернативою моделі Toyota 4Runner. Ці автомобілі мають безліч переваг. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.
Toyota 4Runner об'єднує в собі відмінні позашляхові якості та практичний інтер'єр. Проте це дорога модель, у якої є безліч конкурентів.
Експерти назвали 10 німецьких кросоверів, які багато в чому перевершують свої японські аналоги. Вони виділили головні плюси цих моделей.
Топ 10 найкращих недорогих німецьких кросоверів:
10. Volkswagen Taos
Стартова ціна: 23 995 доларів
Volkswagen Taos є одним з найбільш недорогих німецьких кросоверів на американському ринку. Проте у цієї моделі є безліч і інших плюсів.
Попри компактні габарити Volkswagen Taos пропонує місткий багажник. Ще однією перевагою цього авто є низька витрата палива.
9. Volkswagen Tiguan
Стартова ціна: 28 505 доларів
Volkswagen Tiguan відрізняється строгим дизайном і просторим інтер'єром. Також у цієї моделі дуже місткий багажник, навіть порівняно з дорожчими конкурентами.
Кросовер також має низьку витрату палива і великий вибір комплектацій. Тому вибрати відповідний автомобіль під себе не складе труднощів.
8. Volkswagen Atlas Cross Sport
Стартова ціна: 36 715 доларів
Volkswagen Atlas Cross Sport об'єднує в собі великі габарити та стильний дизайн з купеподібним силуетом. Ця модель пропонує дуже практичний і просторий інтер'єр, в якому з комфортом можуть розміститися п'ятеро людей.
Крім цього кросовер доступний з повним приводом. Завдяки цьому він здатний впоратися з легким бездоріжжям.
7. Audi Q3
Стартова ціна: 37 000 доларів
Audi Q3 пропонує елегантний дизайн і приємну керованість. Також цей кросовер має стильний і технологічний інтер'єр.
На вибір доступні кілька двигунів, які відрізняються низькою витратою палива. Покупці можуть замовити кросовер у різних комплектаціях, зокрема і з повним приводом Quattro.
6. Mercedes-Benz GLA
Стартова ціна: 37 500 доларів
Найдешевший кросовер Mercedes-Benz відрізняється стильним дизайном. Крім цього модель пропонує низьку витрату палива і високу якість збірки.
Версія Mercedes-Benz GLA250 4Matic поставляється з пакетом Off-Road Engineering. З його допомогою кросовер здатний впоратися з бездоріжжям.
5. Volkswagen Atlas
Стартова ціна: 37 725 доларів
Volkswagen Atlas пропонує дуже просторий і практичний інтер'єр. Також ця модель виділяється містким багажником.
Попри великі габарити, кросовер має не найвищу витрату палива. Крім цього внутрішнє оздоблення перебуває на високому рівні.
4. Volkswagen ID.4
Стартова ціна: 38 995 доларів
Популярний електрокросовер Volkswagen ID.4 не поступається в практичності своїм конкурентам із ДВЗ, також це доволі динамічна модель із великим запасом ходу.
Ця модель має приємну керованість завдяки низькому центру ваги. Крім цього Volkswagen ID.4 доступний у версіях з одним або двома електромоторами.
3. BMW X1
Стартова ціна: 39 100 доларів
BMW X1 поєднує в собі високий рівень розкоші та технологічність. Додайте до цього відточену керованість і ви отримаєте відмінний міський кросовер.
Навіть у базовій комплектації BMW X1 пропонує багате оснащення. Багато двигунів також мають низьку витрату палива.
2. Mercedes-Benz GLB
Стартова ціна: 39 800 доларів
Mercedes-Benz GLB є компактним, але розкішним кросовером. Він пропонує технологічний інтер'єр із безліччю систем безпеки.
На вибір доступно безліч модифікацій кросовера, зокрема й гібридні. Низька витрата палива є ще одним плюсом моделі.
1. Audi Q5
Стартова ціна: 44 200 доларів
Audi Q5 дорожчий за решту автомобілів у рейтингу, але цей кросовер має цілу низку переваг. Головними з них є високий рівень комфорту та приємна керованість.
Це дуже практична модель із просторим інтер'єром. Витрата палива також порівнянна з конкурентами.
Раніше Фокус повідомляв, що американські експерти назвали найкращі нові кросовери 2023 року.