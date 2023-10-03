Американці назвали 10 найкращих недорогих німецьких кросоверів (фото)

Експерти назвали 10 німецьких кросоверів, на які варто звернути увагу. Ці моделі багато в чому перевершують своїх японських конкурентів.

Американські експерти назвали 10 німецьких кросоверів, які є чудовою альтернативою моделі Toyota 4Runner. Ці автомобілі мають безліч переваг. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.

Toyota 4Runner об'єднує в собі відмінні позашляхові якості та практичний інтер'єр. Проте це дорога модель, у якої є безліч конкурентів.

Експерти назвали 10 німецьких кросоверів, які багато в чому перевершують свої японські аналоги. Вони виділили головні плюси цих моделей.

Топ 10 найкращих недорогих німецьких кросоверів:

10. Volkswagen Taos

Volkswagen Taos пропонує низьку витрату палива Фото: Volkswagen

Стартова ціна: 23 995 доларів

Volkswagen Taos є одним з найбільш недорогих німецьких кросоверів на американському ринку. Проте у цієї моделі є безліч і інших плюсів.

Попри компактні габарити Volkswagen Taos пропонує місткий багажник. Ще однією перевагою цього авто є низька витрата палива.

9. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan має місткий багажник Фото: Volkswagen

Стартова ціна: 28 505 доларів

Volkswagen Tiguan відрізняється строгим дизайном і просторим інтер'єром. Також у цієї моделі дуже місткий багажник, навіть порівняно з дорожчими конкурентами.

Кросовер також має низьку витрату палива і великий вибір комплектацій. Тому вибрати відповідний автомобіль під себе не складе труднощів.

8. Volkswagen Atlas Cross Sport

Volkswagen Atlas Cross Sport доступний із повним приводом Фото: Volkswagen

Стартова ціна: 36 715 доларів

Volkswagen Atlas Cross Sport об'єднує в собі великі габарити та стильний дизайн з купеподібним силуетом. Ця модель пропонує дуже практичний і просторий інтер'єр, в якому з комфортом можуть розміститися п'ятеро людей.

Крім цього кросовер доступний з повним приводом. Завдяки цьому він здатний впоратися з легким бездоріжжям.

7. Audi Q3

Audi Q3 має стильний і технологічний інтер'єр Фото: Audi

Стартова ціна: 37 000 доларів

Audi Q3 пропонує елегантний дизайн і приємну керованість. Також цей кросовер має стильний і технологічний інтер'єр.

На вибір доступні кілька двигунів, які відрізняються низькою витратою палива. Покупці можуть замовити кросовер у різних комплектаціях, зокрема і з повним приводом Quattro.

6. Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA має низьку витрату палива Фото: Mercedes-Benz

Стартова ціна: 37 500 доларів

Найдешевший кросовер Mercedes-Benz відрізняється стильним дизайном. Крім цього модель пропонує низьку витрату палива і високу якість збірки.

Версія Mercedes-Benz GLA250 4Matic поставляється з пакетом Off-Road Engineering. З його допомогою кросовер здатний впоратися з бездоріжжям.

5. Volkswagen Atlas

Volkswagen Atlas пропонує просторий інтер'єр Фото: Volkswagen

Стартова ціна: 37 725 доларів

Volkswagen Atlas пропонує дуже просторий і практичний інтер'єр. Також ця модель виділяється містким багажником.

Попри великі габарити, кросовер має не найвищу витрату палива. Крім цього внутрішнє оздоблення перебуває на високому рівні.

4. Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 має приємну керованість Фото: Volkswagen

Стартова ціна: 38 995 доларів

Популярний електрокросовер Volkswagen ID.4 не поступається в практичності своїм конкурентам із ДВЗ, також це доволі динамічна модель із великим запасом ходу.

Ця модель має приємну керованість завдяки низькому центру ваги. Крім цього Volkswagen ID.4 доступний у версіях з одним або двома електромоторами.

3. BMW X1

BMW X1 пропонує відточену керованість Фото: BMW

Стартова ціна: 39 100 доларів

BMW X1 поєднує в собі високий рівень розкоші та технологічність. Додайте до цього відточену керованість і ви отримаєте відмінний міський кросовер.

Навіть у базовій комплектації BMW X1 пропонує багате оснащення. Багато двигунів також мають низьку витрату палива.

2. Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB пропонує технологічний інтер'єр

Стартова ціна: 39 800 доларів

Mercedes-Benz GLB є компактним, але розкішним кросовером. Він пропонує технологічний інтер'єр із безліччю систем безпеки.

На вибір доступно безліч модифікацій кросовера, зокрема й гібридні. Низька витрата палива є ще одним плюсом моделі.

1. Audi Q5

Audi Q5 став лідером цього рейтингу Фото: Audi

Стартова ціна: 44 200 доларів

Audi Q5 дорожчий за решту автомобілів у рейтингу, але цей кросовер має цілу низку переваг. Головними з них є високий рівень комфорту та приємна керованість.

Це дуже практична модель із просторим інтер'єром. Витрата палива також порівнянна з конкурентами.

Раніше Фокус повідомляв, що американські експерти назвали найкращі нові кросовери 2023 року.