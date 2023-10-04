Поганий хлопчик: у Словаччині собака за кермом кросовера Skoda перевищив швидкість (фото)

Поліцейські спершу не могли зрозуміти, чи справді собака керував кросовером самостійно. Лише за кілька хвилин вони дізналися всю правду.

Перевищення дозволеної швидкості є поширеним порушенням серед водіїв. Проте інцидент, який стався в Трнавському регіоні Словаччини, має кумедну історію. Про це розповіли на сайті Carscoops.

У селі Стеруси поліцейські помітили на одній із камер контролю швидкості одного незвичайного "порушника". На знімку помітний коричневий мисливський собака, який сидів за кермом кросовера Skoda Kamiq.

Автомобіль перевищив дозволену швидкість Фото: facebook.com/Polícia SR - Trnavský kraj

Автомобіль їхав зі швидкістю, яка на 10 км/год перевищувала обмеження. Правоохоронці спершу не могли зрозуміти, чи справді собака керував кросовером.

Лише за кілька хвилин поліцейські перехопили Skoda Kamiq. З'ясувалося, що собака сидів на водійському сидінні.

Власник автомобіля, 31-річний чоловік, заявив, що його собака несподівано стрибнув йому на коліна. Проте на відеозаписі видно, що вихованець самостійно перебував на водійському сидінні.

Поліцейські оштрафували водія за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці також закликали інших автомобілістів не повторювати ці дії.

Раніше Фокус писав, що в Австралії водій універсала Subaru Outback застряг у піску на пляжі через підказки GPS-навігатора.