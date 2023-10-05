Новий Ford Mustang 2024 перетворили на авто з мультфільму "Тачки" (фото)

Блогер працював над цим проєктом понад два роки, поки не домігся необхідного результату. Спорткар оснащений 480-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 4,3 секунди.

У США власник новітнього Ford Mustang GT 2024 модельного року незвично модифікував свій спорткар. Автомобіль перетворили на копію Блискавки МакКвіна мультфільму "Тачки". Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Цей Ford Mustang GT належить блогеру Енді Де Ла Вега. Він поділився, що цей проєкт покликаний викликати радість у людей, які помітять авто на дорогах.

Спершу блогер створював проєкт на базі Ford Mustang шостого покоління, але пізніше продав спорткар. Потім він купив наступне покоління моделі.

Автомобіль отримав новий червоний колір кузова з аерографією як у головного героя мультфільму "Тачки". Також спорткар може похвалитися колісними дисками в колір кузова і шинами з білими написами.

Ford Mustang GT отримав аерографію в стилі головного героя "Тачок" Фото: instagram.com/mcqueen_atlanta

Ще однією модифікацією стали нові пружини, завдяки яким дорожній просвіт став меншим. Силова установка та інтер'єр авто залишилися без змін.

Спорткар має модернізовану підвіску Фото: instagram.com/mcqueen_atlanta

Під капотом розташований 5,0-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 480 к.с. і 567 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,3 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

Раніше Фокус розповів, що електричний кросовер Ford Mustang Mach-E отримав нову спортивну версію Rally.