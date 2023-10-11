Покинуті раритети: у США знайшли звалище із сотнями рідкісних автомобілів (фото)

На величезному звалищі зберігається велика кількість різноманітних автомобілів американського та європейського походження. Серед них є кілька дуже рідкісних моделей.

В американському місті Венделла розташоване одне з найбільших автозвалищ у світі — L&L Classic Auto. Там можна помітити безліч рідкісних раритетних автомобілів. Про це розповіли на сайті Autocar.

Звалище площею 48,5 гектара заснували 1968 року. Там знаходиться понад 8000 автомобілів і запчастин для них.

Крім утилізації авто, компанія L&L Classic Auto також продає автомобілі. Є понад 400 авто в різному стані з 1920-х до 1990-х років випуску.

На звалищі помітили катафалк Cadillac Hearse 1954 року випуску, який виставлено на продаж за $5500. Загалом було випущено 1611 таких авто.

У автомобіля немає двигуна і трансмісії Фото: Autocar

Також L&L Classic Auto продає рідкісний спорткар Opel GT 1968 року випуску. Ця модель мала великий попит у США.

Opel GT був популярним спорткаром у США Фото: Autocar

Серед "експонатів" є і седан Chevrolet Corvair 1960 року випуску. Ці автомобілі вважалися небезпечними через заднє розташування двигуна і непередбачувану керованість.

Chevrolet Corvair вважався одним із найнебезпечніших авто свого часу Фото: Autocar

Ще одним цікавим автомобілем є Buick Riviera 1972 року випуску. Ця модель вирізняється незвичайним дизайном екстер'єру.

Buick Riviera вирізнявся стильним дизайном Фото: Autocar

Раніше Фокус повідомляв, що в американському Сіетлі виявлено відмінно збережений Plymouth Barracuda 1973 року.