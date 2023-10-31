Раритети на $500 000: виявлено покинуту колекцію дорогих вінтажних авто (відео)

Рідкісні старовинні автомобілі знайшли в сараї на фермі в Шотландії. У колекції зібрані вінтажні Jaguar, Bentley і Corvette.

У Великій Британії знайдено занедбану колекцію ретро-авто. Раритетні машини роками іржавіли в старому сараї. Про це йдеться у відео на Youtube-каналі Anglia Car Auctions.

Автомобілі виявили на фермі в Шотландії (точну її локацію тримають у секреті). Сумарна вартість машин після реставрації легко перевищить 500 000 доларів. Утім, відновлення деяких ретро-авто буде складним, адже їхній стан залишає бажати кращого.

Bentley Mark VI Jaguar XK140 Фото: скриншот / YouTube Jaguar 1,5 Litre Saloon Jaguar E-Type

Більшість авто в колекції — британські. Зокрема, в ній одразу три Jaguar — легендарний родстер E-Type 1963 року, купе XK140 1955 року і седан 1,5 Litre Saloon 1947 року.

Цінним є розкішний Bentley Mark VI 1952 року, тим паче, що він непогано зберігся. Єдине авто не з Британії в колекції — Chevrolet Corvette першого покоління, випущений у 1959 або 1960 році й оснащений 4,6-літровим V8.

Також ідентифіковано два MG A і мініатюрний спорткар Austin Healey Sprite. Усі ретро-авто незабаром розпродадуть на аукціоні.

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