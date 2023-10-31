Позашляховик Toyota Land Cruiser отримав унікальну 10-місну версію (відео)

Toyota Land Cruiser GDJ76 використовуватимуть команди ООН та інших організацій для своїх гуманітарних місій. Позашляховик отримав спрощене оснащення.

Оновлений позашляховик Toyota Land Cruiser 70 отримав спеціальну версію для Організації Об'єднаних Націй. Нова модель вирізняється наявністю 10 посадкових місць і спрощеним інтер'єром. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Компанія Toyota Gibraltar Stockholdings давно займається випуском позашляховиків для експорту організаціям гуманітарної допомоги. Головним клієнтом є ООН, а також організації "Лікарі без кордонів" і Всесвітня продовольча програма.

Зовні немає жодних змін порівняно зі стандартною моделлю, крім заводського шноркеля. Він дає змогу двигуну працювати без проблем під час переїзду через брід.

Ззаду встановлено запасне колесо Фото: Toyota Gibraltar Stockholdings

Toyota Land Cruiser GDJ76 отримав спрощений інтер'єр. Всередині немає нового 6,7-дюймового дисплея з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, який доступний для стандартної моделі. Передбачено 10 посадкових місць.

Позашляховик отримав спрощений інтер'єр Фото: Toyota Gibraltar Stockholdings

Позашляховик має систему повного приводу зі зниженою передачею і ручне блокування диференціалів. Крім цього замовити новинку можна тільки в білому кольорі.

Під капотом встановлено 2,8-літровий турбодизель потужністю 204 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

За словами Toyota Gibraltar Stockholdings, новий мотор витрачає на 30% менше пального, ніж стандартний двигун 1HZ. Також він відповідає всім законам про викиди країн, у яких його експлуатуватимуть.

Новий Toyota Land Cruiser GDJ76 не можна буде замовити приватним особам. Модель пропонується тільки оптом для міжнародних організацій.

Раніше Фокус розповів, що на кросовері Toyota Highlander помітили дефект, пов'язаний із переднім бампером.