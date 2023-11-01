Швидший за спорткари: в Україні помітили надпотужний американський кросовер (фото)

Jeep Grand Cherokee Trackhawk оснащений двигуном від спорткара Dodge Challenger SRT Hellcat. Кросовер здатний розганятися до сотні всього за 3,7 секунди та розвивати швидкість 290 км/год.

У Києві помітили заряджений кросовер Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2019 року випуску. Ця модель розганяється до сотні швидше за багатьох спорткарів. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заряджена версія Jeep Grand Cherokee Trackhawk дебютувала у 2017 році. Ця модифікація вирізняється потужнішим двигуном від Dodge Challenger SRT Hellcat, жорсткішою підвіскою і новим кузовним обвісом.

Одразу після дебюту Jeep Grand Cherokee Trackhawk увійшов до списку найшвидших кросоверів у світі. Навіть італійський конкурент Lamborghini Urus оснащується менш потужним двигуном.

Зовні визначити заряджену версію можна за переднім бампером зі збільшеними повітрозабірниками. Ще однією відмінною рисою модифікації є жовті гальмівні супорти.

Ззаду встановлено чотири вихлопні патрубки. На задніх дверях розмістили збільшений спойлер.

Ззаду розміщені чотири вихлопні патрубки Фото: Topcars UA

Помічений у Києві екземпляр пофарбований у сірий глянцевий колір. Зовнішній вигляд доповнюють чорні колісні диски та аерографія з назвою версії.

На кузові з'явилася аерографія з написом Trackhawk Фото: Topcars UA

Jeep Grand Cherokee Trackhawk оснащений 6,2-літровим компресорним двигуном V8 потужністю 707 к.с. і 875 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди. Максимальна швидкість становить 290 км/год.

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