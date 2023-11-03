Китайці представили стильний гібридний седан із запасом ходу 1160 км (фото)

Qiyuan A06 вирізняється стильним дизайном і отримав потужну гібридну силову установку. Седан витрачає 4,7 літра палива на 100 км у змішаному циклі.

Модельний ряд Qiyuan поповнить гібридний седан A06. Новинка отримає стильний дизайн, багате оснащення і великий запас ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду Qiyuan A06 розташовані вузькі фари та закрита решітка радіатора. На бампері є кілька повітрозабірників.

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. Також ззаду встановлено активний спойлер і масивний дифузор. Вихлопні патрубки розташовані посередині.

Ззаду є активний спойлер Фото: autohome.com.cn

Габарити Qiyuan A06:

довжина — 4720 мм;

ширина — 1838 мм;

висота — 1435 мм;

колісна база — 2750 мм.

В інтер'єрі встановлено цифрову панель приладів, яка складається з трьох екранів. Також всередині є 10,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

В інтер'єрі встановлено кілька дисплеїв Фото: Changan

Qiyuan A06 оснащений гібридною установкою з 1,5-літровим атмосферним двигуном потужністю 110 к.с. і електромотором з віддачею 190/215 к.с. На вибір доступні дві акумуляторні батареї місткістю 9,07 або 18,99 кВт⋅год.

Топова версія здатна проїхати до 136 км на електротязі. Сумарний запас ходу становить 1160 км.

Седан витрачає 4,7 літра палива на 100 км у змішаному циклі. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,9 секунди.

Qiyuan A06 надійде в продаж у Китаї наприкінці 2023 року. Початкова вартість новинки складе близько 155 900 юанів (21 300 доларів).

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