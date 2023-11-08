На продаж виставили ексклюзивний лімузин Range Rover султана Брунею (фото)

Лімузин Range Rover Vogue LSE Limousine пропонує розкішний інтер'єр з двома телевізорами та багато місця для пасажирів. За ексклюзивне авто планують виручити від 37 000 до 50 000 доларів.

На аукціоні Iconic Auctioneers виставили незвичайний лімузин на базі Range Rover Vogue 1994 року. Цей автомобіль був виготовлений на замовлення султана Брунею. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей Range Rover Vogue LSE Limousine має цікаву історію. Лімузин спочатку замовив султан Брунею як подарунок для свого молодшого брата, принца Джефрі.

Через кілька років унікальний автомобіль купив Майк Тайсон. У 2000 році саме цей лімузин доставив легендарного боксера на бій у важкій вазі проти Лу Саварезе.

Range Rover Vogue LSE Limousine побудувала компанія Townley Cross Country Vehicles. Вона спеціалізується на створенні розкішних лімузинів на базі цивільних моделей.

Цей автомобіль більш ніж на метр довший за стандартний позашляховик. Щоб закрити прозір у кузові, довелося використати ще одну пару дверей.

Лімузин отримав три пари бічних дверей Фото: Iconic Auctioneers

Дах авто став вищим на 203 мм. Лімузин пофарбували в чорний колір Rolls-Royce Mason Black. Пробіг автомобіля становить 27 359 км.

Всередині з'явилася повністю електрична центральна система захисту зі скляною панеллю. Також в інтер'єрі можна знайти два 8-дюймових телевізори та відеопрогравач.

Усередині встановлено два телевізори Фото: Iconic Auctioneers

Внутрішнє оздоблення складається зі шкіри Connolly Oxblood і килимового покриття Wilton. На деяких панелях є вставки з горіха Burr.

Range Rover Vogue LSE Limousine оснащений 4,3-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 202 к.с. і 149 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Торги за цей лімузин відбудуться вже 11 листопада. За лот планують виручити від 37 000 до 50 000 доларів.

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