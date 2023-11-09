В Україні купили рекордну кількість гібридних авто: найпопулярніші моделі жовтня

У сегменті гібридних автомобілів в Україні частка нових моделей склала 59%. Найбільший попит серед українців мають кросовери від японських брендів.

В Україні за жовтень збільшилися продажі нових автомобілів. За місяць українці купили 1792 гібридних авто, що є рекордним показником за останні 22 місяці. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Частка нових автомобілів у сегменті гібридних моделей становила 59%. Решта авто були придбані з пробігом.

Загалом з початку 2023 року в Україні вперше зареєстрували 13,8 тисячі гібридних легкових автомобілів. З них 8,9 тисячі авто були без пробігу.

Nissan Qashqai домінує в сегменті нових гібридних авто Фото: Nissan

Топ 3 найпопулярніших нових гібридних авто в Україні за жовтень:

Nissan Qashqai — 207 авто. Toyota RAV4 — 151 авто. Toyota Corolla Cross — 102 авто.

Ford Fusion став найпопулярнішим імпортованим гібридним авто Фото: Ford

Серед імпортованих старих гібридів лідером став Ford Fusion. За місяць українці зареєстрували 58 таких авто.

На другому місці опинилася модель Toyota Prius. За жовтень було імпортовано 53 автомобілі цієї моделі.

Третю позицію посів Ford C-Max. За місяць українці зареєстрували 50 таких авто.

Раніше Фокус писав, що в Україні за жовтень придбали 977 комерційних автомобілів.

Також ми назвали найпопулярніші електромобілі в Україні за жовтень.