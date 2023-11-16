Рідкісний спорткар BMW 2000-х в ідеальному стані виставили на продаж (фото)

BMW M3 E46 оснащений 343-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні всього за 5,2 секунди. За спорткар планують виручити від 65 100 до 76 000 доларів.

На аукціоні RM Sotheby's виставили спорткар BMW M3 (E46) 2003 року випуску. Автомобіль має чудовий стан і пофарбований у рідкісний колір. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

BMW M3 (E46), особливо у відмінному стані, має великий попит серед колекціонерів. Спорткар цього покоління випускали з 2000 до 2007 року.

Цей автомобіль пофарбований у колір Estoril Blue Metallic, який був доступний тільки за спеціальною програмою BMW Individual. Крім цього кузов авто має ідеальний стан.

Ззаду встановлено невелике антикрило. Воно покращує керованість авто шляхом збільшення притискної сили.

BMW M3 E46 проїхав лише 51 350 км за 20 років Фото: RM Sotheby's

Спорткар не потребує ремонту. Пробіг автомобіля становить лише 51 350 км.

В інтер'єрі є оздоблення з чорної шкіри та тканини. На сидіннях є лише незначні потертості. Усі органи управління працюють справно.

Інтер'єр спорткара в непоганому стані Фото: RM Sotheby's

BMW M3 оснащений 3,2-літровим атмосферним двигуном потужністю 343 к.с. і 365 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,2 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

Торги за спорткар відбудуться вже 25 листопада. В аукціонному домі очікують виручити за авто від 60 000 до 70 000 євро (від 65 100 до 76 000 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціоні Cars & Bids виставили позашляховик Toyota Mega Cruiser 1996 року випуску.