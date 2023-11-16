Завидна живучість: старий Mercedes 190 поїхав після 8 років простою на вулиці (відео)

Старий іржавий Mercedes 190 виявили на звалищі. Автомобіль вдалося легко оживити — він завівся і зміг здійснити коротку поїздку.

В Естонії вдалося повернути до життя покинутий Mercedes-Benz 190. Автомобіль завівся і поїхав після 8 років простою просто неба. Відео з ним опублікували на Youtube-каналі Flexiny.

Цей Mercedes 190D 2.0 кинули на звалищі. Автомобіль вкритий шаром бруду і місцями проржавів, його гальма заклинило, а в салоні пошкоджено оздоблення. Пробіг становить 203 тис. км.

Автомобіль завівся і поїхав Фото: скриншот / YouTube

Mercedes 190 відправили на СТО і під час діагностики з'ясувалося, що в дизельному двигуні залишився достатній рівень масла. Мотор прочистили, встановили новий акумулятор, подали паливо — і він без проблем завівся.

Mercedes потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Мало того, седан Mercedes зміг проїхатися ґрунтовою дорогою в околицях СТО. Тепер живучий автомобіль відновлять.

Седан D-класу Mercedes-Benz 190 випускали з 1982 по 1993 роки і загалом зібрали майже 1,9 мільйона автомобілів. Модель є попередником Mercedes C-Class.

Версія Mercedes 190D оснащена 2,0-літровим атмосферним дизелем потужністю 75 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість седана становить 160 км/год.

Це не перший старий Mercedes, який повернули до життя після тривалого простою естонські майстри. Раніше вдалося завести знайдений на звалищі Mercedes W124.

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