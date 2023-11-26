Заради переглядів у соцмережах: блогер перевіз свій Rolls-Royce на даху Hummer (відео)

Rolls-Royce Ghost встановили на дах Hummer H2 SUT за допомогою крана. Пікап проїхався містом і відвідав АЗС.

Жителі казахського міста Алмати днями стали свідками дивної події. Позашляховик Hummer перевозив на своєму даху розкішний Rolls-Royce Ghost. Відео заїзду з'явилося на Youtube-каналі RB life.

Автомобілі заїхали на заправку Фото: скриншот/YouTube

З'ясувалося, що такий трюк виконав блогер Алан Єнілєєв, який є чемпіоном світу з комп'ютерної гри Need for Speed. Мета — зібрати перегляди та лайки на Youtube і в соцмережах.

Дорогий Rolls-Royce Ghost вартістю близько $200 000 встановили на дах пікапа Hummer H2 SUT за допомогою крана. Йому підготували дерев'яну підставку, а закріпили автомобіль за допомогою буксирувальних тросів. Примітно, що були підібрані автомобілі однакового кольору — жовті з чорними акцентами.

Трюк провернули заради переглядів у соцмережах Фото: скриншот/YouTube

Маса Rolls-Royce Ghost становить 2360 кг, але Hummer H2 SUT впорався з важким вантажем. Мало того, вдалося навіть заїхати на заправку. Втім, їхати довелося повільно, щоб розкішний седан не злетів з даху. Природно, машини привернули загальну увагу.

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