Малюк Land Cruiser: Toyota представила компактний позашляховик у ретростилі (фото)

Тридверний Toyota Land Cruiser 70 надійшов у продаж в ОАЕ за ціною від 46 000 доларів. Новинка оснащена 228-сильним бензиновим двигуном V6.

Оновлений позашляховик Toyota Land Cruiser 70 отримав версію з укороченою колісною базою. Тридверна модель надійшла в продаж в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомили на сайті бренду.

Toyota Land Cruiser 70 у тридверному кузові має колісну базу 2310 мм, що на 420 мм коротше за стандартну модель. При цьому новинка отримала всі доопрацювання для 2024 модельного року, включно з сучасною оптикою і великим дисплеєм інформаційно-розважальної системи.

Спереду встановлена світлодіодна оптика Фото: Toyota

Для підвищення безпеки позашляховик отримав подвійні передні подушки безпеки, попередження про вихід зі смуги руху, ABS, систему допомоги під час гальмування та систему запобігання зіткненням. Передбачена і система попередження про низький тиск у шинах.

В інтер'єрі встановлено 9-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Позашляховик отримав безключовий доступ і електричні склопідйомники.

Позашляховик отримав сучасний інтер'єр Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 70 оснащений 4,0-літровим бензиновим двигуном V6 потужністю 228 к.с. і 360 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Початкова вартість позашляховика становить 169 900 дирхамів (46 000 доларів). На вибір доступні чотири кольори кузова.

Раніше Фокус розповів, що в інтернеті опублікували зображення Toyota 4Runner нового покоління.