Персональний "Залізний купол" для вашого авто: все про спеціальне страхування КАСКО від ARX

Компанія ARX створила спеціальну програму КАСКО "Залізний купол". Страховка покриє пошкодження авто від ракет, безпілотників та боєприпасів, уламків будівель. Найцікавіше про унікальну пропозицію в нашому матеріалі.

Чи існує страхування авто від воєнних ризиків?

Страхування авто від воєнних ризиків існує. Компанія ARX створила спеціальну програму КАСКО "Залізний купол" від ARX. Страховка покриє пошкодження авто від ракет, безпілотників та боєприпасів, уламків будівель.

Унікальність програми у тому, що покривається навіть повна загибель машини, така пропозиція є винятком на українському ринку.

Умови програми КАСКО "Залізний купол" від ARX:

Страхуються автівки віком до 15 років, вартістю до 5 000 000 грн;

Покривається пошкодження або повна загибель ТЗ внаслідок прямого або опосередкованого впливу будь-яких видів ракет та БПЛА на умовно безпечній території України (визначається згідно із чинним на дату настання події переліком Мінреінтеграції);

Якщо безпілотник/ракета влучить в будівлю та уламки БПЛА/будівлі пошкодять авто, це також покривається в рамках цього продукту.

Франшиза та страховий тариф

Франшиза становить лише 10% від страхової суми;

Пропонуються різні терміни страхування — 3 місяці, 6 місяців або 1 рік;

Страховий тариф (на вибір клієнта) залежить від строку страхування: 3 місяці – 1%, 6 місяців – 1,5%, 1 рік – 2%;

Сплата одноразовим платежем при укладенні договору.

Як придбати "Залізний купол"

Придбати КАСКО "Залізний купол" можна окремо, навіть без основного КАСКО в ARX або іншій страховій компанії. Це абсолютно автономний продукт.

Огляд авто (з фотографуванням та відеофіксацією) можна зробити без візиту в офіс — онлайн, через мобільний застосунок MyARX.

MyARX корисний тим, що там можна зберігати усі свої страхові договори, а також договори родини. У застосунку зручно спілкуватися з компанією, купувати нові договори, слідкувати за просуванням своєї справи, і все це працює навіть офлайн. Застосунок можна легко завантажити на Iphone та Android і мати все страхування у смартфоні.

ARX є надійною страховою з 28 річною історією, кожного дня сплачує клієнтам понад 5 млн грн страхових відшкодувань. Придбайте власний "Залізний купол", уникнувши зайвих фінансових витрат!