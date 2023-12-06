Спільнота шукачів пригод: що таке Jeep-ком'юніті та чим воно займається

Jeep — один із брендів, які добре відомі у найвіддаленіших куточках світу. Легендарний американський автовиробник не потребує представлення, адже фактично є творцем цілого сегменту позашляховиків — його започаткував знаменитий WillysMB.

Протягом понад восьми десятиліть Jeep виготовляє витривалі повнопривідні автомобілі для любителів активного відпочинку та пригод. Вони успішно долають найскладніше бездоріжжя, форсують водні перешкоди та навіть піднімаються на гірські вершини.

В Україні не всі знають, що у власників Jeep існує ціла потужна субкультура. Купуючи Jeep, автомобіліст стає частиною великої спільноти любителів пригод із власною ієрархією, правилами, символами та навіть особливим "секретним" вітанням.

Жодна інша марка чи модель авто не має настільки потужної та згуртованої спільноти. Її сила — у єдності "Jeep-ерів", почутті товариства, незалежно від віку, статі чи соціального статусу. Jeep-ком’юніті об'єднує фермерів і топменеджерів, механіків та музикантів.

Виявляється, власники інших автомобілів навіть трохи заздрять субкультурі Jeep. Соціологічне дослідження показало, що 29% опитаних автолюбителів хотіли б перейняти звичаї Jeep у спільнотах своїх марок. А найбільше зацікавилися традиціями Jeep-ком’юніті власники електромобілів Tesla (47%) — вони зізнаються, що бажають створити подібну субкультуру. Мало того, 36% респондентів розглядатимуть Jeep Wrangler у якості наступного авто не в останню чергу тому, що це дозволить доєднатися до спільноти однодумців. Тому давайте разом розберемось, які особливості та цінності об’єднують Jeep-ерів по всьому світу, адже бренд Jeep відкриває новий розділ своєї історії в Україні, що означає розширення української спільноти Jeep-ерів.

Таємне вітання та качка на капоті

Що ж робить Jeep-ком’юніті настільки бажаним? Розглянемо найцікавіші вияви цієї автомобільної субкультури. Перш за все, варто згадати особливе вітання Jeep Wave — низку таємних сигналів, які водії Jeep подають один одному в знак солідарності.

Головне правило культури Jeep Wave — завжди повертати Jeep Wave. Ввічливий "Jeep-ер" мусить обов'язково відповісти на привітання.

Зазвичай власники Jeep у знак вітання роблять помах усіма пальцями руки, показують літеру V (Victory як знак перемоги) або махають пальцями й одночасно тримаючи руку на кермі.

Якщо Jeep без дверей, то водій навіть може не відривати рук від керма, а висунути босу ногу з автівки. А піднятий догори вказівний палець руки, яка тримає кермо, — комплімент: це значить, що ваш Jeep оцінили.

Найбільшою повагою серед "Jeep-ерів" користуються класичні моделі на кшталт CJ та грамотно доопрацьовані для бездоріжжя позашляховики. Саме їх власники на вершині ієрархії спільноти Jeep.

Існує кілька версій походження Jeep Wave. Одна із них стверджує, що так у Другу світову солдати вітали Willys MB, які підвозили бійцям харчі та боєприпаси.

За іншою версією, сигнали Jeep Wave з’явилися уже в повоєнний час у США. Саме так віталися ветерани, які полюбили Willys MB та вирішили не розлучатися із чотириколісним другом у мирний час. Сигнал означав: за кермом Jeep– бойовий побратим.

Згідно з третьою теорією, привітанням почали користуватися в 60-70-ті роки. Тоді за Jeep уже закріпився імідж автомобілів для шукачів пригод і їхні власники таким чином вітали однодумців.

Ще однією традицією є Duck Duck Jeep, яка з’явилася не так давно, але полюбилася власникам легендарного бренду. Її започаткували у 2020 році проте вона стрімко набирає популярності в Jeep-ком’юніті. Суть її в тому, що "Jeep-ери" роблять один одному дарунок — залишають на капоті чи дзеркалах авто маленьких гумових каченят, яких нерідко доповнюють вітальною запискою.

Усе почалося з того, що власниця Jeep Wrangler Елісон Парламент із канадського Онтаріо купила кілька жовтих гумових качок та поклала їх на капот іншого Wrangler із запискою "Гарного дня!". Таким чином вона вирішила примиритися після невеликої сварки на паркінгу.

Про випадок дізналися у спільноті Jeep і у Елісон Парламент швидко знайшлися послідовники — був започаткований своєрідний флешмоб Duck Duck Jeep. Під час пандемії COVID-19 каченя на капоті стало символом підтримки серед власників Jeep, способом сказати: "Ти не один".

Тепер же Duck Duck Jeep — ще й вияв поваги чи симпатії та спосіб підняти настрій однодумцю. За три роки у соцмережах опубліковані сотні тисяч фото із каченятами на капоті Jeep з різних куточків світу, з'явилися навіть спеціальні групи в Facebook. Чимало "Jeep-ерів" знайшли нових друзів завдяки Duck Duck Jeep.

Подорожі і фестивалі в колі однодумців

Власники Jeep дуже люблять самотужки доопрацьовувати свої автомобілі. Звісно ж, у найбільшій пошані позашляховий тюнінг. Найчастіше встановлюють шини для бездоріжжя, додаткові фари, рейлінги на даху та посилені бампери, а також збільшують кліренс.

Аби полегшити цей процес, підрозділи Jeep Performance Parts та Mopar випускають безліч найрізноманітніших аксесуарів, які дозволяють створити свій унікальний Jeep та підвищити свій авторитет в ком’юніті.

А де ж показати свого особливого чотириколісного друга, як не в колі однодумців? Приміром, це можна зробити на традиційному Великодньому Сафарі Jeep. Щороку в пустелю Моаб у американському штаті Юта з'їжджаються тисячі "Jeep-ерів".

Власники Jeep демонструють свої позашляхові вміння серед скелястих гір, діляться секретами доопрацювання автомобілів та просто весело проводять час у товаристві друзів. Бренд Jeep активно підтримує Великоднє Сафарі та щороку демонструє там яскраві тюнінговаі позашляховики.

Ще одним знаковим місцем для Jeep-ком’юніті є екстремальна позашляхова траса RubiconTrail біля озера Тахо в горах Сьєрра-Невада на півночі Каліфорнії. 70 років тому, в 1953 році, її уперше подолали відчайдухи на 55 позашляховиках Willys Jeep. Через рік захід повторили уже під патронатом виробника — це дало початок щорічному фестивалю Jeep Jamboree.

Пройти складний Rubicon Trail вважається найвищим досягненням для "Jeep-ера", яке гарантує повагу в спільноті та високе місце у ієрархії. Воно й не дивно, адже це чи не найвідоміший позашляховий маршрут у світі — 35 км важкого бездоріжжя із перепадом висот від 1646 до 2134 метрів над рівнем моря. До речі, саме на Rubicon Trail тестуються майбутні моделі Jeep.

Спільнота Jeep відкрита для українців

В українських автомобілістів уже є шанс долучитися до Jeep-ком’юніті, адже цьогоріч американська марка відкрила новий розділ своєї історії в Україні. У її історії почався новий етап в складі концерну Stellantis — створені нові цікаві моделі, почалася електрифікація лінійки та розширюється географія бренду.

Саме під керівництвом Stellantis Україна і відбувається перезапуск бренду в нашій державі. З'явився новий офіційний сайт Jeep в Україні та відкрилися сучасні концептуальні дилерські центри, які стануть частиною великої мережі. Звісно, там можна буде не лише придбати Jeep, але й отримати якісне кваліфіковане сервісне обслуговування.

До України уже прибули легендарний рамний позашляховик JeepWrangler, компактний кросовер Jeep Compass із економною гібридною установкою та люксовий Jeep Grand Cherokee, який уперше доступний у семимісному виконанні. У прийдешньому році до них доєднається новий Jeep Avenger, який отримав титул "Найкращий європейський автомобіль року-2023".

А це значить, що зовсім скоро українці також зможуть побачити каченят на капоті Jeep та традиційні вітання Jeep Wave, адже спільнота однодумців не знає кордонів і завжди готова прийняти до своїх лав нових "Jeep-ерів".