Українці працюють більш ніж на половині автозаводів Європи — дослідження

З початком повномасштабного вторгнення РФ багато європейських автозаводів стали частіше брати на роботу українців. З 2021 до 2022 року цей показник збільшився з 58% до 72%.

Через повномасштабне вторгнення Росії велика кількість українців переїхала до Європи. Експерти поділилися, наскільки частіше європейські автозаводи стали частіше працевлаштовувати жителів України. Про це розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.

Згідно з дослідженням компанії Exact Systems "MotoBarometr 2023", в наші дні близько 75% європейських представників автомобільної галузі працевлаштовують громадян України. Ці дані отримано завдяки опитуванню, в якому взяли участь близько 1000 компаній з 11 країн.

У 2021 році рівень працевлаштування українців на таких підприємствах становив лише 58%. У 2022 році цей показник збільшився до 72%.

У Польщі 75% автомобільних заводів наймають українців, а в Німеччині — 41%. У Бельгії з 2022 до 2023 року працевлаштування жителів України збільшилося на 43%.

У Словаччині українці працюють на 88% автозаводів. Це найвищий показник у Європі.

Експерти зазначили, що зараз також спостерігається тенденція зниження кількості робочих місць. Цьому сприяє автоматизація процесу складання автомобілів.

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