Рідкісний американський спорткар за $100 000 простояв 37 років у гаражі і легко завівся (відео)

Випущено тільки 107 Dodge Coronet R/T Hemi 1969 року. Спортивне купе з 7,0-літровим 425-сильним V8 здатне розігнатися до 100 км/год за 5,5 с.

У США виявили занедбаний Dodge Coronet 1969 року. Раритетне спортивне авто не виїжджало на дороги 37 років, і тепер його взялися оживити. Відео з Dodge опублікували на Youtube-каналі Mopars 5150.

Рідкісний автомобіль непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Хоча Dodge Coronet і стояв у гаражі в Каліфорнії з 1986 року, стан автомобіля досить непоганий. Кузов не вкритий іржею і тільки хромовані деталі та салон потребують чистки. Незабаром авто відреставрують.

Салон Dodge потребує чищення Фото: скриншот / YouTube

Мало того, двигун Dodge Coronet ожив після нескладного ремонту — йому замінили частину проводів і шлангів, а також свічки і ремінь генератора.

Під капотом встановлено 7,0-літровий 425-сильний V8 Hemi Фото: скриншот / YouTube

Саме двигун — головна гордість авто. Річ у тім, що виявлено рідкісну заряджену версію Dodge Coronet R/T з 7,0-літровим V8 Hemi потужністю 425 к. с.

У 1969 році випущено лише 107 Dodge Coronet R/T Hemi і зараз такі авто в хорошому стані коштують від $100 000. Цей спорткар оснащений 3-ступінчастою автоматичною КПП і здатний розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути швидкість понад 200 км/год.

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