Опубліковано перші офіційні зображення та відео з новою Skoda Octavia 2024

Нова Skoda Octavia зміниться зовні і стане сучаснішою всередині. Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

З'явився перший офіційний тизер Skoda Octavia 2024. Модель С-класу пройде модернізацію і має дебютувати незабаром, а її публічна прем'єра відбудеться на автошоу в Женеві в лютому. Відео з авто з'явилося на Youtube-каналі Skoda.

У короткому ролику нова Skoda Octavia під покривалом і її складно розгледіти. Втім, видно, що в автомобіля нові фари з тоненькими ходовими вогнями, а логотип Skoda отримав діодне підсвічування.

Очікується, що модель також отримає збільшену решітку радіатора, а в салоні з'явиться новий сенсорний дисплей мультимедійної системи.

Очікується, що нова Skoda Octavia буде доступна з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (114 к.с.), 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (190 і 245 к.с.), а також із 2,0-літровими турбодизелями на 115, 150 і 200 к.с.

Частину двигунів доповнять 48-вольтними "м'якими" гібридними установками. У лінійці залишаться гібриди, що підзаряджаються, і заряджений варіант RS.

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