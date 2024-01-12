SEAT в Україні: які зміни чекають бренд та яке в нього майбутнє

Останнім часом у низці ЗМІ з’явилася неточна інформація, що SEAT може повністю зникнути. Мовляв, концерн Volkswagen припинить виробництво автомобілів під цією маркою. Офіційний Імпортер автомобілів SEAT ТОВ "Порше Україна" надав роз’яснення щодо майбутнього Бренду і запевнив, що поки не варто прощатися із SEAT.

Позиції SEAT на світовому ринку зараз сильні, як ніколи, а в Україні відновлені поставки авто та всі робочі процеси. Бренд готовий до нових викликів і умов, які постали перед автомобільною галуззю.

Світова автоіндустрія зараз на порозі великих змін – можливо, найбільших за всю її історію. Щоб залишитися успішними, автовиробникам варто адаптуватися. До нових умов готується і SEAT. Офіційний Імпортер автомобілів SEAT ТОВ "Порше Україна" розповів про теперішній стан справ та майбутнє іспанського бренду в Україні.

У ТОВ "Порше Україна" підкреслюють, що насправді зараз позиції SEAT на світовому ринку сильні, як ніколи. Палітра моделей Бренду наразі найширша за всю його історію. Після завершення кризи напівпровідників продажі SEAT у світі за 2023 рік виросли одразу на 22% та сягнули 240 800 автомобілів.

В Україні SEAT повністю відновив поставки автомобілів та усі робочі процеси, які були призупинені на початку повномасштабного вторгнення. Наразі на складах дилерів Бренду присутні всі моделі, які представлені в нашій країні, також у звичайному режимі приймаються замовлення на нові автомобілі.

Сервісна мережа SEAT в Україні складається із 15 підприємств у різних регіонах, які забезпечують достатнє покриття по всій країні. Варто відзначити, що автомобілі Бренду не є частими гостями на СТО і регулярно потрапляють у ТОП-10 європейських рейтингів надійності авто.

Зокрема, моделі SEAT Ibiza та Arona є лідерами по тривалості "незаїздів" на сервіс і тому їм надають перевагу у корпоративних автопарках. Крім того, у 2023 році SEAT Ateca посів третє місце у рейтингу надійності кросоверів від авторитетного британського видання Whatcar.

Кросовери SEAT Arona та Ateca, а також хетчбек SEAT Leon та Ibiza залишаться на конвеєрі відповідно до планованого життєвого циклу і, звісно ж, їх продовжать продавати в Україні, хоча у лінійці моторів все ж можуть бути певні зміни. До того ж, у нинішньому році планується оновлення SEAT Leon та Leon SP, а невдовзі також оновлять SEAT Ibiza та Arona.

Флагманський кросовер SEAT Tarraco поточного покоління припинять виробляти у другому кварталі 2024 року, проте для України запланована додаткова партія автомобілів у популярній версії із 2,0-літровим турбодизелем та повним приводом. Тому шанс придбати економічний семимісний кросовер для великої родини ще є.

Для ТОВ "Порше Україна" бренд SEAT є важливою складовою портфоліо компанії. Імпортер високо цінує клієнтів, які роблять вибір на користь Бренду і продовжуватиме надалі забезпечувати ринок України високоякісними сучасними автомобілями та сервісним обслуговуванням.

Наразі вся світова автопромисловість трансформується і переважна більшість автовиробників прагнуть адаптуватися до нових умов. Звісно ж, SEAT так само працює на майбутнє, аби відповідати новим вимогам ринку в довгостроковій перспективі.