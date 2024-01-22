Німецька якість: розкішний Mercedes 50-х завівся після 10 років простою в підвалі (відео)

Mercedes 300D — розкішний предок седана S-Class, випущений невеликим тиражем. Величезний седан оснащений 180-сильною інжекторною шісткою.

У США оживили рідкісний Mercedes-Benz 300D 1957 року. Розкішний седан виявили покинутим у підвалі заводського цеху. Йому присвятили відео на Youtube-каналі WD-Detailing.

Автомобіль відмили та почистили Фото: скриншот / YouTube

Вдалося встановити, що цей Mercedes 300D простояв без руху щонайменше 10 років. Коли його відчистили і відмили, то виявилося, що автомобіль вельми непогано зберігся. Його кузов не іржавий, та й оздоблення салону в прийнятному стані, хоч і місцями потріскалося.

У салоні місцями потріскалося оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Ба більше, двигун Mercedes-Benz 300D без проблем завівся. Реставрація автомобіля не буде складною.

Mercedes-Benz 300D — рідкісна і цінна модель, адже з 1957 по 1962 рік випущено тільки 3077 таких авто. По суті, це предок сучасного S-Class. Седан називали Adenauer Mercedes, адже ним користувався канцлер ФРН Конрад Аденауер.

Величезний 5,2-метровий седан був одним із найрозкішніших автомобілів свого часу і змагався з Rolls-Royce. Під капотом встановлено 3,0-літрову 180-сильну шістку з безпосереднім уприскуванням палива — дефорсований двигун суперкара Mercedes 300SL Gullwing. У парі з ним працює 3-ступінчастий автомат.

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