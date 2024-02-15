Штрафи до 2000 євро: Латвія починає конфіскацію авто на російських номерах

Російські авто в Латвії стали поза законом. Власники мали перереєструвати машини до 14 лютого або вивезти їх із балтійської країни.

Відсьогодні, 15 лютого, в Латвії набули чинності поправки до закону "Про дорожній рух". Вони дозволяють вилучати автомобілі на російських номерах і передавати їх в Україну як гуманітарну допомогу. Про це повідомляє сайт Delfi.

Власники авто на номерах РФ могли або перереєструвати їх у Латвії до 14 лютого, або ж виїхати за межі країни. Якщо вони цього не зробили, то їхні машини підлягають конфіскації. Крім того, власникам загрожує штраф у розмірі від 750 до 2000 євро.

Авто на російській реєстрації мали покинути територію Латвії до 14 лютого Фото: EPA

Нагадаємо, з 12 вересня 2023 року в Латвії також діє заборона на в'їзд авто на російській реєстрації. Виняток зробили тільки для дипломатів і транзиту територією країни, який може тривати не більше 24 годин. В останньому випадку необхідно заздалегідь подавати заявку на перетин кордону з інформацією про транспортний засіб, водія та час перебування авто в Латвії.

В анотації до закону міністерство юстиції Латвії зазначило, що в умовах агресії РФ проти України присутність авто на російських номерах у країні неприпустима.

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Також підкреслюється, що санкції ЄС проти Росії поширюються і на персональний транспорт. Передача конфіскованих автомобілів Україні є підтримкою нашої країни в боротьбі з державою-агресором.

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