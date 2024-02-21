В Україні можуть запровадити нові штрафи за порушення ПДР: що варто знати водіям

У новому законопроєкті пропонується штрафувати водіїв за перевищення середньої швидкості рху. До того ж, вводиться покарання за їзду на літніх шинах узимку.

В Україні можуть з’явитися нові штрафи за порушення Правил дорожнього руху. Група народних депутатів пропонує карати водіїв за шини не за сезоном та за перевищення середньої швидкості руху. Відповідний законопроєкт №11029 уже зареєстровано у Верховній Раді.

Проєкт закону розробили разом із представниками МВС. Він покликаний підвищити безпеку дорожнього руху.

Зокрема, за експлуатацію транспортного засобу із шинами, які не відповідають вимогам ПДР щодо сезонності пропонується ввести штраф у 340 гривень. Наразі законодавство не забороняє використовувати літні шини взимку.

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Також депутати пропонують фіксувати не лише за перевищення швидкості у конкретній точці, але за перевищення середньої швидкості на певній ділянці. Подібні норми діють у ПДР Польщі, Німеччини, Австрії, Італії та інших країн ЄС.

Середня швидкість руху буде визначатися шляхом ділення подоланої відстані (між двома комплексами автофіксації) на час, витрачений на проїзд даної ділянки. Таким чином, гальмування безпосередньо перед камерою автофіксації не убезпечить порушника від покарання.

Штрафи за перевищення середньої швидкості руху пропонуються такі самі, як і за звичайне порушення швидкісного режиму: 340 гривень за перевищення на 20 км/год і 1700 гривень – за перевищення на 50 км/год.

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