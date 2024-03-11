Peugeot відродить свою найдешевшу модель у новому форматі (фото)

Новий Peugeot 103 вийде на ринок у 2025 році. Електроскутер запропонують у кількох версіях із однією та двома акумуляторними батареями.

Peugeot збираються повернути на ринок массову бюджетну модель 103. Цікаво, що це не автомобіль, а компактний скутер, адже під французьким брендом випускають і двоколісну техніку. Про це стало відомо сайту L’Argus.

Електробайк буде серійною версією концепта Peugeot SPx Фото: Peugeot

Оригінальний мопед Peugeot 103 випускали із 1971 по 2017 рік і всього випустили понад 3 мільйони мопедів. Модель виявилася дуже популярною і мала велику кількість різних версій.

Новий Peugeot 103 запропонують з однією чи двома батареями Фото: Peugeot

Новий Peugeot 103 з’явиться в 2025 році та стане електричним. Його передвісником став концепт Peugeot SPx. У його дизайні проглядаються риси знаменитого предка, хоча стиль нової моделі вийшов брутальнішим. У неї масивна передня вилка та пластиковий обтічник із рубаними лінями.

Електроскутер Peugeot SPx обладнаний світлодіодною оптикою та цифровим щитком приладів. Уповільнюють його дискові гальма.

Класичний мопед Peugeot 103 випускали з 1971 по 2017 рік Фото: Peugeot

Характеристики Peugeot 103 поки тримають у секреті. Заявлено лише, що заплановано три версії мопеда: одна із них змагатиметься із 50-кубовими бензиновими скутерами, а дві – зі 125-кубовими. Запропонують варіанти із однією та двома батареями.

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