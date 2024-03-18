У Німеччині знайшли занедбаний автосалон із машинами всередині (відео)

Автосалон у Німеччині закрився через конфлікт власників і пустує з 2019 року. Усередині збереглися машини, але їх стан залишає бажати кращого.

У Німеччині виявили покинутий автосалон. Усередині будівлі досі стоять машини. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Forgotten Buildings.

Kia Ceed та Rio Фото: скриншот / YouTube

Цей автосалон із СТО заснували двоє братів, один із яких був механіком, інший – менеджером. Спочатку вони продавали Lada фінського виробництва, але потім переорієнтувалися на сучасніші авто.

У дворі збереглися Kia Clarus Фото: скриншот / YouTube

Автосалон став спеціалізувавтисся на Kia, тому в шоурумі та на подвір'ї можна побачити автівки південнокорейської марки – Ceed, Carnival, Clarus і Rio. Разом із тим, у автосалоні є й машини інших брендів – на відео видно Volkswagen Passat B5 та Nissan Almera.

Приблизно 15 років тому між братами-власниками виник конфлікт. Через це спочатку закрився автосалон, а у 2019 році припинила роботу й СТО.

Стан приміщення залишає бажати кращого – воно завалене сміттям та мотлохом. Машини частково розібрані на запчастини вандалами. Водночас на складі досі зберігаються новенькі деталі для різних моделей автомобілів.

До речі, це не єдиний занедбаний автосалон у Німеччині. Там зберігся ще один шоурум, причому автомобілі там у новому стані й без пошкоджень.

Також Фокус розповідав про занедбаний Chevrolet Corvette 1971 року в рідкісній версії за $150 000.