Непоказний раритет: в Україні помітили рідкісне авто неіснуючої марки (фото)

Седан Sunbeam 1250 — одна з останніх моделей британської марки. Недорогий седан С-класу оснащений 1,2-літровим двигуном.

У Києві сфотографували маловідомий Sunbeam 1250 70-х років. Непоказне бюджетне авто є справжнім раритетом. Його світлини опублікували на сторінці chpsh.carspotting в Instagram.

Седан випускали в 70-х роках Фото: chpsh.carspotting

Компанія Sunbeam існувала з 1905 року та славилася спортивними моделями, а в 1967 році вона увійшла до концерну Chrysler та переорієнтувалася на випуск доступних авто.

Хетчбек і седан Sunbeam 1250 (також відомі як Chrysler Sunbeam) випускали у Великій Британії з 1970 по 1978 роки. Це була одна із останніх моделей бренду, адже у 1981 році він припинив своє існування.

Sunbeam 1250 обладнували 1,2-літровими бензиновими двигунами на 53 і 67 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Потужніша версія здатна розвинути 155 км/год.

У салоні пошкоджене оздоблення Фото: chpsh.carspotting

Зараз Chrysler Sunbeam 1250 став рідкістю. Навіть у Великій Британії їх залишилося тільки 260, а в Україні цей автомобіль цілком може бути одним єдиним. Судячи з номерів, його ввезли ще в кінці 80-х чи на початку 90-х. Стан машини залишає бажати кращого – вона місцями покрилася іржею, а в салоні пошкоджене оздоблення.

До речі, недавно в Україні виявили рідкісний експортний "Запорожець".

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