Знайомий незнайомець: Volkswagen презентував доступний кросовер за $12 000 (фото)

Jetta VS5 — компактний кросовер на базі Skoda Karoq. Бюджетна модель досить багато оснащена, а під її капотом встановлено 150-сильний турбомотор.

У Китаї презентували новий Jetta VS5 2024 модельного року. Бюджетний компактний кросовер від Volkswagen пройшов оновлення і вже продається за ціною від 87 900 до 121 900 юанів ($12 000 — 16 900). Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер є родичем Skoda Karoq Фото: autohome.com.cn

Під брендом Jetta концерн Volkswagen випускає в Китаї бюджетні версії своїх моделей. Приміром, кросовер Jetta VS5 є близьким родичем Skoda Karoq та Seat Ateca, що видно, якщо поглянути на авто в профіль. У той же час, в анфас авто суттєво відрізняється.

Саме передню частину Jetta VS5 і оновили. Йому змінили фари, бампер та решітку радіатора. У салоні встановлені нові кнопки на передній панелі.

Усі Jetta VS5 оснащені цифровою панеллю приладів Фото: autohome.com.cn

Хоча модель дешева, навіть у базовій версії є цифрова панель приладів та великий тачскрін. Топовий варіант отримав роздільний клімат-контроль, електропривід крісла водія, камеру і парктронік, а його салон оздоблений алькантарою.

Авто пропонують зі 150-сильним турбомотором Фото: autohome.com.cn

Новий Volkswagen Jetta VS5 оснащений 1,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 150 к. с. Він здатен розвинути 170 км/год і споживає в середньому 9, 5 л/100 км. Можна вибрати 5-ступінчасту механічну або 6-ступінчасту автоматичну КПП.

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